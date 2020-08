Auto over kop in centrum Deerlijk, automobiliste gewond LSI

22 augustus 2020

07u06

Bron: LSI 0 Deerlijk Bij een verkeersongeval in het centrum van Deerlijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobiliste gewond geraakt.

Op het kruispunt van het Kerkplein, de Harelbekestraat en de Rene De Clercqstraat kwam het rond 1u tot een botsing tussen een bestelwagen en de Peugeot 207 van de vrouw. Ze kwam uit de richting van het Kerkplein en dwarste de Harelbekestraat. Door de klap vloog haar wagen tegen een verkeersbord met een omgekeerde driehoek en ging over kop. De wagen schampte ook nog een gevel. De automobiliste raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Haar auto moest getakeld worden. In de andere wagen raakte niemand gewond.