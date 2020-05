Auto in geen tijd in lichterlaaie op N36 Alexander Haezebrouck

25 mei 2020

14u50 0 Deerlijk Op de N36 in Deerlijk vatte maandagmiddag omstreeks 13 uur een Peugeot 206 vuur. In geen tijd ging de auto volledig in vlammen op. “Ik heb me met behulp van de handrem nog net aan de kant kunnen zetten”, vertelt bestuurder Hakim El-Kaddouri (22) uit Wevelgem.

De 22-jarige Hakim El-Kaddouri uit Wevelgem was maandagmiddag met zijn Peugeot 206 onderweg naar de garage van een familielid in Harelbeke voor een onderhoud van zijn wagen. “Vlak voor de afrit Deerlijk begon ik plots een rubbergeur te ruiken”, vertelt Hakim. “Op de N36 zag dat er plots rook vanonder mijn motorkap kwam en mijn rem- en gaspedaal werkten niet meer. Ik heb me met behulp van de handrem zo goed mogelijk proberen aan de kant te zetten en ben uitgestapt. Daarna ging het razendsnel, tijd om zelf een bluspoging te ondernemen had ik niet meer.” De Peugeot 206 stond in geen tijd in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen doven, maar de auto is goed voor de schroothoop. Ook de boom langs de kant van de weg raakte beschadigd door de vlammen. “Ik heb geen idee hoe de auto plots vuur heeft kunnen vatten. Door de coronacrisis staat de auto al wekenlang stil, misschien ligt de oorzaak daar ergens in combinatie met het warme weer?” Hakim raakte gelukkig niet gewond, zijn familie kwam hem ophalen. Door de brand was de N36 in Deerlijk vanaf de Vichtesteenweg tot aan de Stationsstraat in de richting van Harelbeke een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.