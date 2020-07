Auto helemaal vernield na ferme klap tegen boom VHS

27 juli 2020

12u10 7 Deerlijk Langs de N36 in Deerlijk is zaterdagavond laat een man van 19 uit Ledegem met zijn auto tegen een boom geknald. Niemand raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 23.15 uur in de buurt van het kruispunt met de Stationsstraat. Om een nog onbekende reden ging het voertuig van de Ledegemnaar aan het slippen. De wagen sloeg aan de zijkant met een harde smak te pletter tegen een boom. Aanvankelijk was gemeld dat de twee inzitten gekneld zaten in het wrak maar bij aankomst van de brandweer bleken ze al uit het voertuig. De brandweer kon zich dan ook beperken tot het plaatsen van een signalisatiewagen en het weer proper maken van het wegdek. Beide slachtoffers raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De auto van de Ledegemnaar is helemaal verloren.