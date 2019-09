Aqualex mag 800 drinkwatertappunten installeren in opdracht van De Watergroep Joyce Mesdag

19 september 2019

Aqualex uit Deerlijk, een bedrijf dat systemen verdeelt die leidingwater filteren tot plat of bruisend drinkwater uit de kraan, mag in opdracht van De Watergroep de komende maanden 800 van die leidingwaterkoelers installeren in ruim 170 Vlaamse gemeentes in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het is het grootste order ooit in de geschiedenis van het bedrijf. In 2018 nam De Watergroep de beslissing om haar gemeentelijke vennoten 800 gratis drinkwatertappunten aan te bieden. Het bedrijf had daarvoor een budget van 3,6 miljoen euro voorbehouden. Deze maand werd het eerste drinkwatertappunt ingehuldigd in de Gemeentelijke Basisschool van Kapelle-op-den-Bos, in aanwezigheid van Herman Verbruggen, peter van het project drinKraantjeswater, en Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “Wij zijn uiteraard heel blij met dit contract”, vertelt zaakvoerder Alexander Vanlerberghe, die het bedrijf oprichtte in 2010. “Met de actie willen we gemeentes stimuleren om volop te kiezen voor kraanwater. Daarom krijgen gemeenten die het charter drinKraantjeswater tekenen of al ondertekenden voorrang bij de plaatsing”, vertelt Cindy Vanderstraeten, projectleider drinkwatertappunten bij De Watergroep.