Afgelopen zomer meer monitoren op speelpleinwerking, dankzij maatregelen Joyce Mesdag

12 september 2019

Deerlijk De maatregelen die de gemeente Deerlijk in april invoerde om het tekort aan monitoren op te vangen, hebben hun effect niet gemist. In 2018 waren er gemiddeld 14 monitoren per dag, afgelopen zomer waren het er gemiddeld 17.

Afgelopen voorjaar hoorden we in het nieuws dat speelpleinwerkingen overal in Vlaanderen te kampen krijgen met een tekort aan animatoren. Ook in Deerlijk was het vaak puzzelen om voldoende animatoren te hebben voor het aantal deelnemende kinderen. Schepen Bert Schelfhout (Open Vld) stelde in april een aantal maatregelen voor die de kwaliteit van de werking moesten garanderen, en op die manier ook de monitoren zouden blijven motiveren. Maatregelen waren onder andere het optrekken van de minimumleeftijd van kinderen die naar de speelpleinwerking kunnen komen van 2,5 jaar naar het jaar waarin ze 4 worden, de invoering van een maximumgrens van het aantal kinderen dat per dag ingeschreven kan worden en een maximum aantal kleuters voor zwemuitstappen.

“Het aantal monitoren lag gemiddeld niet alleen hoger dan vorig jaar”, zegt schepen Schelfhout. “Ook het aantal kinderen per monitor was terug stabiel onder de 10 (8,71) terwijl dat jaar ervoor nog rond de 11,5 was. Vooral omdat de allerkleinsten (2,5 jaar) er niet meer zijn, moeten de monitoren veel minder bezig zijn met pampers, plasbroekjes, etc… wat de kwaliteit van de werking verhoogt.”

In juli kwamen er in totaal 2229 kinderen naar de speelpleinwerking, ofwel 149 gemiddeld per dag. In augustus waren er dat 1306 en 145.