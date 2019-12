Acht kandidaat-uitbaters voor horecazaak in Gaverkasteel Joyce Mesdag

19 december 2019

Er hebben zich acht kandidaat-uitbaters gemeld voor de uitbating van het Gaverkasteel. Dat wist schepen Bert Schelfhout (Open Vld) te melden op de gemeenteraadszitting.

Tot enkele weken geleden zat restaurant Meetjes Talore daar in het pand. Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe uitbater, maar die moet bij de toekomstvisie passen: het bestuur wil het Gaverdomein opwaarderen. “We gaan de komende jaren een masterplan opmaken”, zegt Schelfhout. “Het is de bedoeling om de volledige inrichting van het domein onder de loep te nemen en het ganse domein op te waarderen. Het domein is een ideale sport- en ontspanningsplaats en we willen dit toegankelijk maken voor de inwoners. De juiste uitbating kan daar een grote rol in spelen.” In januari worden de selectiegesprekken gehouden. In de selectiecommissie zitten twee schepenen, een expert van Horeca Vlaanderen en de advocaat van de gemeente. “We willen echter jullie als oppositie de kans geven om mee te beslissen en één iemand af te vaardigen in die jury”, richtte Schelfhout zich tot de oppositiebank. De concessie wordt pas uitgeschreven eens de uitbater is aangeduid, zodat die in nauw overleg tussen de gemeente en de uitbater kan worden opgesteld.