89-jarige krijgt rijverbod voor derde snelheidsovertreding in één jaar LSI

17 oktober 2019

16u58

Bron: LSI 2 Deerlijk “Is hij op latere leeftijd plots een snelheidsduivel geworden?” Dat vroeg de Kortrijkse politierechter zich donderdag met gefronste wenkbrauwen af toen het dossier van een 89-jarige automobilist op haar tafel belandde. Frans C. moest zich voor de derde keer in één jaar tijd verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding terwijl hij zijn hele leven lang nauwelijks een overtreding beging.

Op 8 april 2018 kon een wagen die op de naam van Frans C. was ingeschreven in de Breestraat in Deerlijk geflitst worden aan 115 km/u. Op die plek was 50 km/u toegelaten. Twee maanden voordien was hij nog maar veroordeeld omdat de wagen in Wevelgem aan 125 km/u aan wegenwerken langs de E403 in Wevelgem was voorbij gestoven. Daar was de snelheid tot 70 km/u beperkt. En op 18 oktober 2018 was er ook nog een zware snelheidsovertreding in Ronse.

De politierechter vermoedde dat een (klein-)zoon/dochter achter het stuur zat maar de advocaat van Frans C. gaf geen krimp. “Hij is nog heel kwiek”, aldus advocate Jacqueline Rimbaut. C. kreeg een boete van 600 euro, een rijverbod van 15 dagen en moet zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw succesvol afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven. Geen evidentie voor een 89-jarige.