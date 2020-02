80 theaterstoelen d’Iefte verkocht Joyce Mesdag

20 februari 2020

16u39 0 Deerlijk Er zijn in totaal 80 van de 198 theaterstoelen van OC d’Iefte in Deerlijk verkocht. De theaterstoelen worden volgende week afgebroken en vervangen door nieuwe.

“Van de 198 stoelen van d’Iefte, die vervangen worden, waren er nog 150 in een degelijke staat”, zegt Freek Depraetere, diensthoofd cultuur. “Daarvan zijn er 80 verkocht. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Waregem kocht het grootste aantal aan: 30. De school is van plan een theater/filmzaaltje te realiseren, en die stoelen pasten dus in die plannen. Daarnaast waren er vooral mensen die de stoelen in hun woning willen zetten als decoratie. De stoelen die niet verkocht raakten, worden meegenomen door de leverancier van de nieuwe stoelen.” De stoelen gaan intussen al 20 jaar mee. “In het verleden hebben we ze al eens laten herstofferen, maar nu was d’ Iefte echt aan nieuwe stoelen toe. Er wordt 85.000 euro geïnvesteerd in 198 vaste stoelen, en het herstofferen van de 120 losse zetels. Het worden opnieuw rode zetels. Ook het grondtapijt wordt meteen vervangen.”