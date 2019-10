6 steden en gemeenten kiezen ook voor ‘gratis’ zonnepanelen op daken van hun gebouwen Joyce Mesdag

29 oktober 2019

16u29 0

De 6 lokale besturen van Deerlijk, Harelbeke, Menen, Waregem (onder voorbehoud), Wervik en Zwevegem laten zonnepanelen plaatsen op hun openbare gebouwen via burgercoöperaties voor energie BeauVent en Vlaskracht. Dat betekent dat de steden en gemeenten zelf niets moeten investeren. Ze stellen enkel hun gebouwen ter beschikking en kunnen daardoor wel goedkoper energie aankopen. Hun inwoners kunnen investeren in die zonnepanelen, en meegenieten van de opbrengst. Nog voor het eind van het jaar zullen de zonnepanelen gelegd worden.

“De participerende lokale besturen maakten een lijst op met de gemeentegebouwen waarop ze zonnepanelen zouden willen”, zegt Philippe Awouters van Vlaskracht. “Een voorstudie door vrijwilligers van Vlaskracht en door BeauVent onderzocht per locatie de mogelijkheden. Op basis van de beschikbare dakoppervlakte en het energieverbruik werd het vermogen van de installaties bepaald, samen met een simulatie van de voordelen (in CO2 en in euro) voor de steden en gemeenten.”

De eerste zonnepanelen kunnen gelegd worden vanaf november. “Vlaskracht cvba en Beauvent cvba staan samen in voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen voor een looptijd van 20 jaar. Na die 20 jaar wordt de installatie eigendom van de gemeente.”

“Elk lokaal bestuur organiseert een infomoment voor haar burgers om het project te schetsen, om te tonen op welke daken er zonnepanelen komen en om uit te leggen hoe de burger financieel kan participeren en een dividend kan krijgen. Vlaskracht geeft op deze infomomenten duiding over hoe iedereen mee kan investeren. Elke kapitaalronde start na het infomoment in de gemeente.” In Zwevegem is dat op dinsdag 5 november om 19u in Sportpunt 1, in Harelbeke op woensdag 6 november om 19.30u in de Zuiderkouter in de Speltstraat, in Deerlijk op donderdag 7 november om 19.30u in OC d’Iefte, in Menen op donderdag 14 november om 19u in LDC Allegro, in Wervik en Waregem moeten de infomomenten nog bepaald worden.

In onder meer Kortrijk en Kuurne loopt al een gelijkaardig project.