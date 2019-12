27-jarige renner ontwaakt uit coma na hartaanval op fiets tijdens mountainbiketocht Alexander Haezebrouck & Erik De Block

07 december 2019

16u02 276 Deerlijk De 27-jarige eliterenner Julien Cadron is zondagmorgen ontwaakt uit de coma nadat hij zaterdagmorgen een hartaanval had gekregen. De renner kwam zwaar ten val tijdens een mountainbiketocht in Deerlijk. “Er volgen nog heel wat onderzoeken en een lang herstel maar de eerste overwinning is geboekt", vertelt voorzitter Thomas Debrabandere van het wielerteam Gaverzicht – Be Okay.

Eliterenner Julien Cadron reed zaterdagvoormiddag mee in de jaarlijkse mountainbiketocht van zijn club, de VTT toertocht Meubelen Gaverzicht. Plots kwam de renner zwaar ten val. Uit onderzoek bleek dat de renner uit Doornik een hartaanval had gekregen. “Of hij eerst een hartaanval heeft gekregen en daardoor is gevallen, of hij is eerst is gevallen en daardoor een hartaanval heeft gekregen is voorlopig nog onduidelijk”, vertelt voorzitter Thomas Debrabandere. Julien Cadron werd overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Zaterdag waren de eerste testen positief maar bleef het bang afwachten. Zondagmorgen ontwaakte de renner dan toch uit zijn coma. “Julien is lichtjes wakker en zijn familie is bij hem kunnen zijn, dat is al een hele opluchting. De familie was ook op zoek naar de renner die zeer snel is begonnen met de reanimatie om hem persoonlijk te kunnen bedanken. Die persoon is ondertussen gevonden. Het gaat om een politieman die actief is in de zone Gavers (Harelbeke / Deerlijk) die buiten zijn uren ook mee reed met de mountainbiketocht. “We hebben al contact gehad en hem kunnen bedanken, ook de familie van Julien zal dat nog doen, we zijn hem allemaal heel erg dankbaar.”