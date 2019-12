27-jarige renner in coma na hartaanval op fiets tijdens mountainbikewedstrijd Alexander Haezebrouck & Erik De Block

07 december 2019

16u02 6 Deerlijk De 27-jarige eliterenner Julien Cadron wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden nadat hij deze voormiddag een hartaanval heeft gekregen. De renner kwam zwaar ten val tijdens een mountainbikewedstrijd in Deerlijk. “De eerste resultaten in het ziekenhuis zijn positief, maar het blijft bang afwachten”, vertelt voorzitter Thomas Debrabandere van het wielerteam Gaverzicht – Be Okay.

Eliterenner Julien Cadron reed deze voormiddag mee in de jaarlijkse mountainbikewedstrijd van zijn club, de VTT toertocht Meubelen Gaverzicht. Plots kwam de renner zwaar ten val. “Hij heeft een hartaanval gekregen”, vertelt voorzitter Thomas Debrabandere.

“Of hij eerst een hartaanval heeft gekregen en daardoor is gevallen, of hij is eerst is gevallen en daardoor een hartaanval heeft gekregen is voorlopig nog onduidelijk.”

Julien Cadron werd overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk waar hij momenteel in een kunstmatige coma wordt gehouden. “De eerste testen waren positief, maar het blijft bang afwachten. We wensen de familie en vrienden van Julien veel sterkte en moed.”