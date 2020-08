2 personen lichtgewond na botsing aan de rode lichten op Ringlaan



Alexander Haezebrouck

30 augustus 2020

17u03 0

Op de Ringlaan in Deerlijk kwam het zondagnamiddag omstreeks 14.30 uur tot een botsing ter hoogte van de lichten aan het kruispunt met de Stationsstraat. Een verstrooide bestuurder merkte een grijze Volkswagen Polo die stond te wachten aan het rode licht te laat op, en kon een aanrijding niet meer vermijden. “Ik reed niet meer snel, maar was verstrooid en ben achterop de auto voor mij ingereden”, vertelt de bestuurder van de aanrijdende auto. De twee inzittenden waarvan één een 26-jarige man uit Kuurne is, werden ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar over één rijstrook passeren ter hoogte van het ongeval.