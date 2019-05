18 verenigingen scharen zich achter benefiet voor overleden Dieter Joyce Mesdag

23 mei 2019

18u21 0 Deerlijk 18 verenigingen die hun thuisbasis hebben in Snooker Pocket in Deerlijk pakken uit met een grootschalige benefietactie als eerbetoon aan Dieter De Cauderlier, een graag geziene gast in de snookerzaak die twee jaar geleden overleed aan een hersentumor. “Dieter had het een geweldige eer gevonden dat zoveel mensen al die moeite doen voor hem”, zegt zus Phyline.

Dieter De Cauderlier kreeg in maart 2015 een keiharde diagnose: hij had een tumor in zijn hersenen. “De tumor kon niet geopereerd worden, omdat die op een te delicate plaats zat”, vertelt zus Phyline. “De behandeling die hij kreeg, een combinatie van chemo en bestraling, sloeg gelukkig goed aan, en het zag ernaar uit dat Dieter het zou halen. Tot er op een andere plek in zijn hersenen een tweede tumor opdook. In augustus 2017 is hij overleden. Hij was er toen 32.”

Phyline en hun ouders richtten samen met de KU Leuven een fonds op om het onderzoek naar hersentumoren financieel te steunen. “Met het fonds wilden we graag zijn herinnering nog wat levendiger houden. We organiseren elke twee jaar een wandel- en fietshappening, een moment waarop we met zijn allen nog wat meer dan anders aan hem terugdenken. De opbrengst daarvan schenken we aan het onderzoek naar hersentumoren, in de hoop dat andere mensen in Dieters situatie het misschien wél kunnen redden.”

Snookerclub Pocket, die zijn thuisbasis heeft in Snooker Pocket in Deerlijk, kwam een tijdje geleden op het idee om ook ‘iets’ te organiseren voor het Dieterfonds. “Dieter kwam hier heel vaak over de vloer”, zegt Dominique Vanhonacker van Snoocker Pocket. “Hoewel hij bij geen enkele van de clubs hier aangesloten was, kende iedereen hem wel. Aangezien het een graag geziene gast was hier, leek het me wel een goed idee om ook de andere verenigingen bij het initiatief van de snookerclub te betrekken. Het enthousiasme was meteen overweldigend: alle 18 verenigingen die hier hun stek hebben, wilden meteen meedoen.”

Snookerclub Pocket, wielertoeristenclub KSV Deerlijk, Voetbalploeg SV Snooker Pocket, de 7 dartsclubs hier, Biljartclub Pocket, de 2 minivoetbalclubs, de golfbiljartclub, kaartersclubs De Pocketmanillers en de Harten Heren, Driebandclub Willen is Kunnen en Spaarkasclub Pocketspaarders… iedereen steekt zijn schouders onder ‘Dieters Warmste Acties’. “Vanaf juni tot en met december organiseren we om de paar weken een activiteit waar iedereen meehelpt”, zegt Dominique. “We starten met een optreden op 30 juni, in juli hebben we een kaarting, in september een barbecue, in oktober een bingonamiddag, in november een ‘fiets op rollen’-evenement en een 24 uren-snookermarathon. We verkopen ook pannenkoeken, chocolade,… om extra centen in kas te brengen. Op 19 december ronden we af en maken we bekend hoeveel onze acties opgebracht hebben.”

Het gezin van Dieter is enorm blij met het initiatief. “Het is echt heel leuk dat er ook iets op poten wordt gezet waar wij zelf niet de drijvende kracht achter zijn. Het doet heel veel deugd dat zoveel mensen zich inzetten hiervoor. Dieter was een supergast die altijd voor iedereen klaarstond. Hij had het ook een geweldige eer gevonden dat zoveel mensen dit voor hem doen nu. Hoeveel het ook opbrengt, we zijn dankbaar voor elke euro.”