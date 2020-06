12 maanden effectieve celstraf voor terroriseren ex in Deerlijk LSI

08 juni 2020

13u22

Bron: LSI 0 Deerlijk Een 34-jarige man zonder vast adres heeft van de rechter in Kortrijk een effectieve celstraf van 12 maanden gekregen voor het belagen, bedreigen en slaan van zijn ex in Deerlijk. Hij daagde niet op voor zijn proces.

In 2017 eindigde de relatie na 15 jaar samen. “Daarna startte een ware terreur”, aldus de advocaat van het slachtoffer. “Twee jaar lang was haar leven een hel. Hij stuurde foto’s van wapens, dreigde haar kinderen te vermoorden, dook op aan school, op haar werk of bij haar thuis, sloeg haar, beschadigde haar wagen,… Ze heeft er enorm onder geleden.” De vrouw vroeg en kreeg een schadevergoeding van 5.000 euro. Diego C. kwam niet voor de rechter opdagen. Een vast adres heeft hij niet. Hij liep al enkele veroordelingen voor slagen en verwondingen op.