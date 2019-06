100-tal kinderen wandelen elke dag samen te voet naar school: ‘we willen Deerlijk op die manier verkeersveilig maken’

07 juni 2019

Elke morgen vertrekken op drie punten in Deerlijk enkele tientallen kinderen samen te voet naar school. Deze ‘wandelpool’ werd opgericht door een aantal enthousiaste ouders, die de verkeersveiligheid in Deerlijk op die manier wilden verbeteren. “Elke morgen vertrekt een wandelrij kinderen vanuit drie punten in onze gemeente naar het centrum”, zegt Murielle, een van de initiatiefneemsters. “Elk kind dat van daar te voet naar school mee vertrekt, dat betekent een auto minder op de weg. Daardoor wordt het centrum van onze gemeente veiliger, waardoor het nóg aanlokkelijker wordt voor andere kinderen om met de fiets of te voet naar school te gaan.”

Intussen stappen al enkele tientallen kinderen dagelijks mee met de wandelpool. “Op 24 mei hadden we een recordaantal kinderen mee: 127. We maken het dan ook zo aanlokkelijk mogelijk om mee te stappen, door te zingen, door te trakteren op koekjes, door voor leuke accessoires te zorgen, enz.” Ook handelaars, die het idee van de wandelpool genegen zijn, durven wel eens een duit in het zakje te doen. Eerder kregen de kindjes een ‘schelletje’ bij de lokale slager, vandaag kregen ze van bakker Hanssens allemaal een sandwich. “En bij aankomst in het centrum hebben we nog gezellig uitgebreid ontbeten samen. We wilden de kinderen op die manier extra bedanken omdat ze elke dag met ons meestappen.”