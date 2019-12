1,5 miljoen euro voor fysieke integratie gemeente en OCMW Joyce Mesdag

19u01 0 Deerlijk Deerlijk maakt 1,5 miljoen euro vrij om de integratie tussen gemeente en OCMW te optimaliseren. Een eerste stap daarin is een uitgebreide studie.

“Daarin onderzoeken we onder meer de mogelijkheid om ons gemeentehuis uit te breiden, zodat de collega’s van het Sociaal Huis eventueel ook vanuit het gemeentehuis kunnen werken”, zegt schepen Regine Rooryck (CD&V). “Er wordt ook in die studie bekeken of thuiswerk eventueel mogelijk is voor bepaalde functies en op bepaalde dagen, zodat die werknemers niet altijd aanwezig moeten zijn op hun werkplek, en we daardoor minder bureaus hoeven te voorzien.” Er wordt ook gekeken hoe de digitalisering op punt kan gezet worden en de papierberg kan verkleind worden.