“Nieuwe vloer voor sporthallen Gaverdomein

is prioriteit” Joyce Mesdag

06 juni 2019

23u28 0 Deerlijk De gemeente maakt van de vernieuwing van de vloer in de twee sporthallen op het Gaverdomein een prioriteit. Dat blijkt uit een antwoord van schepen van sport Matthias Vanneste (Open Vld) op een vraag van oppositieraadslid Dirk Demeurie (N-VA).

“In de meest recente sporthallen van de twee is de sportvloer dringend aan vervanging toe”, zegt schepen Vanneste. “In de sporthal hebben een aantal topploegen hun stek: de badmintonclub en de basketdames spelen in eerste nationale, en de basketheren spelen op landelijk niveau. Willen we die clubs zekerheid kunnen bieden dat ze daar wedstrijden kunnen blijven spelen, dan zullen we de vloer daar moeten vernieuwen.”

Nieuwe sporthal

Ook in de andere sporthal, dat dienst doet als polyvalente zaal, vraagt de vloer een dringende investering. “Daar plannen we een iets minder grondige vernieuwing, daar wordt enkel de toplaag vernieuwd.” Een concrete timing is er nog niet. “Maar we plannen dit wel zo snel mogelijk uit te voeren”, zegt Vanneste. Sowieso is het nog altijd de bedoeling dat er op termijn een volledig nieuwe sporthal bijkomt. “Wellicht beginnen we daar deze legislatuur over na te denken, zodat die er de volgende legislatuur ook effectief kan komen.”