Deelsteps in Kortrijk duurzaam? Om op te laden elke nacht 200 kilometer naar Vilvoorde en terug Peter Lanssens

24 juli 2019

13u34 14 Er is op sociale media commotie over een proefproject met 50 elektrische deelsteps van het bedrijf Circ in Kortrijk. Omdat het om een proefproject gaat, is er nog geen sprake van een lokaal oplaadstation. Waardoor de steps ’s avonds laat telkens opgehaald worden door een bestelwagen en naar de vestiging van Circ in Vilvoorde gereden worden. Om ze er op te laden en vervolgens ’s morgens vroeg weer terug te brengen naar Kortrijk. Dat is heen en terug bijna 200 kilometer per dag. Wat om het zacht uit te drukken niet echt duurzaam is.

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a), nu niet bereikbaar wegens vakantie, liet eerder al weten dat er sowieso een soort lokale post komt als het proefproject een positieve evaluatie krijgt. En de deelsteps in Kortrijk blijven. Want als de evaluatie positief is, is de stad van plan om via een concurrentiebeding in zee te gaan met een vaste aanbieding. Maar ondertussen moeten de steps dus zeker vijf maanden lang elke nacht opgeladen worden in Vilvoorde. De e-step van Circ die in Kortrijk gebruikt wordt, is het Segway-model. Je kan er met een volle batterij tot 45 kilometer mee rijden. Ze halen maximum 18 kilometer per uur. De deelsteps werden op 18 juli voorgesteld. Ze worden naar ons aanvoelen vrij vaak gebruikt. Al is het nu wel veel kalmer, nu de Kortrijkse vakantieperiode Kortrijk Congé sinds deze week ingezet is. Om er mee te rijden, betaal je een startbedrag van 1 euro. Er komt daarna per minuut telkens 15 cent bij. Gebruikers rijden er per ritje gemiddeld 12 minuten mee rond. Dus betaal je per ritje gemiddeld rond de 3 euro. De zone waarin je met de steps kan rijden bevindt zich binnen de kleine ring rond Kortrijk (R36), het stadsdeel Weide met onder meer het zwembad Lago Kortrijk Weide inbegrepen. Circ werd eind 2018 opgericht. Hun elektrische deelsteps zijn in elf landen beschikbaar met naast ons land ook Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.