Deelnemers eerste Rattencross krijgen lastig parcours voorgeschoteld Lieke D'hondt

02 februari 2020

15u41 2 Het Ronse Atletiek Team heeft voor de eerste keer haar eigen Rattencross georganiseerd. Op de terreinen naast sportcomplex ‘t Rosco liepen zowel de jeugd als de volwassenen een stevig parcours in de modder.

Wedstrijden van 610 meter tot 8,2 kilometer over een zwaar en modderig parcours, dat kregen de deelnemers van de Rattencross zondagmiddag voorgeschoteld. De eerste editie kon al meteen op veel belangstelling rekenen. “Vooral in de jeugdcategorieën hebben we veel lopers mogen ontvangen”, zegt Gunther D’Hondt. “Daar zijn we heel tevreden mee, want we organiseren de Rattencross vooral voor hen. Voor veel leden van onze eigen club was dit bovendien hun eerste wedstrijd, want de drempel is vaak hoog om elders een eerste wedstrijd te lopen. We zijn blij dat het droog is gebleven, maar het parcours lag er wel lastig bij. Maar dat is cross natuurlijk.”

