Zeverrock gaat van start na veiligheidsrondgang Jeffrey Dujardin

09 augustus 2019

20u47 0 De Pinte Het gekende festival Zeverrock is aan zijn 27ste editie gestart. Daarbij wordt natuurlijk ook gedacht aan de veiligheid van alle bezoekers. Vrijdagmiddag kwam de lokale brandweer, politie, burgemeester en organisator Geert Boone samen om de veiligheid op het terrein te garanderen. Daarbij werd alles in detail bekeken, van de controles aan de ingang tot de gasaansluitingen van de eetstandjes.

“Het is enorm belangrijk, gelukkig is de samenwerking top”, zegt commissaris Vlaeminck van politiezone Schelde-Leie. “Elke avond zal er hier een 3.000 man zijn, daarom is het belangrijk een goed evacuatieplan te hebben en een goeie samenwerking.” Bij Zeverrock zijn er zes agenten ter plekke en nog een tiental mensen van security om de boel in de gaten te houden. “Iedereen wordt gefouilleerd aan de ingang, rugzakken worden gecontroleerd. We werken nauw samen met de security. We willen dit een drugsvrij festival houden”, zegt Vlaeminck. “Zo had er vorig jaar iemand een nietjesmachine mee. Waarom zou je dat nodig hebben?” Ook de burgemeester van De Pinte, Vincent Van Peteghem (CD&V), is enthousiast over die samenwerking. “De organisatie heeft samen met onze gemeente een speciaal nood- en interventieplan ontwikkeld. Dat is wel een geruststelling, al hopen we natuurlijk dat we dat nooit moeten gebruiken.”

Alles bleek dan ook in orde te zijn voor de festivalgangers te ontvangen. Er valt dan ook wat te zien, dat is zeker. Zo is er een silent disco, waar je met hoofdtelefoon uit de bol kan gaan. En er is ook aan het milieu gedacht, “We hebben sinds dit jaar herbruikbare bekers”, zegt Geert Boone die Zeverrock organiseert. “Er is geen borg op, dus we hopen dat de mensen ze in de juiste container gooien in plaats van op de grond. Maar we zijn hoopvol.” Er is natuurlijk ook muziek. Niemand minder dan Zwangere Guy passeert de revue, ook The Van Jets en Intergalactic Lovers komen langs. Kortom een ideaal feestweekendje in Zevergem. Voor meer info en tickets kan je terecht op: https://www.zeverrock.be/