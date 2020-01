Workshop creatief met handwerk Anthony Statius

07 januari 2020

12u42 0 De Pinte De Gezinsbond van De Pinte organiseert een lessenreeks creatief met handwerk. De reeks start op donderdag 9 januari.

Wie graag het betere handwerk onder de knie krijgt, kan dankzij de Gezinsbond van De Pinte om de twee weken leren haken, breien of borduren. De lessenreeks start op donderdag 9 januari en er zijn nog sessies op 23 januari, 6 februari en 20 februari, telkens van 10 tot 15 uur.

Iedereen is welkom in het lokaal in Sportwegel. Inschrijven kan bij Hilde Milh-Baekelandt via 09/282.85.78.