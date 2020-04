Woonzorgcentrum Scheldevelde blijft gesloten voor bezoek Anthony Statius

16 april 2020

11u14 0 De Pinte Het woonzorgcentrum Scheldevelde in De Pinte blijft gesloten voor bezoek. Dat heeft het gemeentebestuur in samenspraak met de directie en de geneesheer beslist.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdagavond beslist dat rusthuisbewoners nu één vaste bezoeker mogen ontvangen. De maatregel stuit bijna overal in Vlaanderen op kritiek en ook in De Pinte werd beslist om toch geen bezoek toe te laten in wzc Scheldevelde.

“Dit om het personeel, dat nu al vele weken het beste en uiterste van zichzelf geeft, niet extra te belasten”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V). “Het vele goede werk dat we met zijn allen tot nu toe deden, laten we niet verloren gaan. De contactmogelijkheden met familie, via Skype of contact aan de voortuin, blijven uiteraard wel behouden.”