Woonloket De Pinte opent op 22 april Anthony Statius

09 maart 2020

14u19 0 De Pinte Het woonloket van De Pinte opent vanaf woensdag 22 april in het gemeentehuis. Iedereen met een vraag rond wonen of energie kan er gratis en vrijblijvend terecht op de zitdagen van Wonen Leie & Schelde.

Het woonloket van De Pinte komt binnenkort naast de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis. Schepen van wonen Kristof Agache (N-VA): “Deze interlokale vereniging informeert, adviseert en begeleidt inwoners met hun vragen over wonen en energie. Dit kan bij voorbeeld gaan van vragen over een huurovereenkomst als huurder of verhuurder, tot vragen over energiezuinige investeringen of veranderen van energieleverancier. Via deze intergemeentelijke samenwerking kunnen we inwoners van De Pinte alvast een extra dienstverlening bieden.”

Het woonloket is vanaf 22 april elke woensdag geopend van 13.30 tot 16 uur, enkel op afspraak via 09/210.71.50 of info@wonenleieschelde.be.