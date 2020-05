Wijkcommissariaten Schelde-Leie open op afspraak Wouter Spillebeen

26 mei 2020

16u43 0 De Pinte De wijkcommissariaten van politiezone Schelde-Leie openen deze week voorzichtig weer de deuren voor inwoners die aangifte willen doen van niet-dringende zaken. Daarvoor werkt de zone enkel op afspraak en met de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. “Helemaal zoals voorheen zal het nog niet zijn”, volgens diensthoofd van de wijkpolitie commissaris Werner Vlaeminck.

Bij de aanvang van de coronacrisis gingen de wijkcommissariaten van zone Schelde-Leie dicht. Het noodnummer 101 bleef uiteraard bereikbaar voor dringende oproepen, maar voor minder dringende aangiften konden inwoners enkel in het hoofdcommissariaat in De Pinte terecht. Sinds maandag zijn de wijkcommissariaten in De Pinte, Nazareth, Gavere en Sint-Martens-Latem ook weer operationeel, maar dan alleen op afspraak.

“Eigenlijk gebruiken we nu de werking die al voor de coronacrisis in sommige omliggende commissariaten werd gehandhaafd”, legt diensthoofd van de wijkpolitie Werner Vlaeminck uit. “Wie overdag een aangifte wil doen, kan ons opbellen of mailen om een afspraak te maken. Dat doen we nu nog vrij primitief met een kalender met een dagindeling waar we systematisch afspraken in maken. Er is maar één verhoorlokaal per commissariaat, dus we voorzien telkens vijf minuten om het lokaal te ontsmetten voor de volgende aangifte.”

Blijvend

Om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt in het politiekorps, blijven een aantal maatregelen gelden. “Het is belangrijk dat de mensen op het juiste uur komen. In het verhoorlokaal is het de bedoeling dat ze alleen zitten, behalve als ze een partner bij hebben die in dezelfde bubbel zit, of een advocaat die een cliënt moet vertegenwoordigen. Bij het binnenkomen kan de burger de handen ontsmetten en we raden aan om een mondmasker te dragen. Ook wij zullen ontsmettingsmiddelen en mondmaskers ter beschikking hebben. In het lokaal is daarnaast een plexiglas aangebracht om ons personeel van de burgers te scheiden.”

Hoe lang de maatregelen van kracht zullen zijn, valt nog af te wachten. Een onthaal op afspraak is in sommige andere politiezones al langer de norm en mogelijk kan dat nu ook in Schelde-Leie ingevoerd worden. “Het lijkt wel iets nuttigs te zijn, maar we moeten afstemmen met de gemeentebesturen of zoiets kan blijven. Over een paar weken zullen we de aanpak evalueren, maar uiteindelijk zal het op het politiecollege besproken moeten worden. Nu is het vooral nog zoeken.”