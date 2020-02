Werftransport aan banden rond Pintse schoolpoorten Anthony Statius

11 februari 2020

12u55 0 De Pinte De gemeente De Pinte heeft het Charter Werftransport voor veilige schoolomgevingen ondertekend. Dit betekent dat er geen werftransport meer toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen.

Het Charter Werftransport is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. In het charter staat dat geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden.

“Hierover zal de gemeente actief met bouwheren, aannemers en handelaars communiceren”, zegt schepen van mobiliteit Benedikte Demunck (N-VA). “Het is een krachtig signaal vanuit de gemeente naar de scholen en de omgeving. We zien dit als een eerste stap en zetten volop in op een beleid voor zachte mobiliteit via veilige en toegankelijke voet- en fietspaden.”

“Het charter is een engagementsverklaring die unaniem werd goedgekeurd”, zegt schepen van omgevingsvergunningen Kristof Agache (N-VA). “Om een veilige situatie afdwingbaar te maken leggen we tevens bijkomende voorwaarden op via de vergunning voor werven in de buurt van een schoolomgeving.”