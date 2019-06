Weerspannige ex-flik die andere agenten bedreigde in dronken bui, krijgt geen straf Sam Ooghe

28 juni 2019

11u09 0 De Pinte Een gepensioneerde politieman die zich vorig jaar in een dronken bui weerspannig gedroeg en een politieagent zwaar bedreigde in De Pinte, komt ervan af zonder straf. Dat werd vandaag beslist door de Gentse rechtbank.

Op 19 maart 2018 maakte de ex-medewerker van de federale politie het zeer bont. Hij werd bijzonder dronken en belandde in De Pinte tegen een boom. De politie van Schelde-Leie trof hem verderop aan, maar de gepensioneerde agent was niet zinnens om mee te werken. Hij gedroeg zich weerspannig en uitte zware bedreigingen aan een van de opgeroepen inspecteurs. De man erkent de feiten, en riskeerde een maandenlange celstraf.

Maar zo ver zal het niet komen. De rechtbank verleende de ex-politieman vandaag de gunst van de opschorting. Dat betekent dat de feiten bewezen verklaard zijn, maar dat er geen straf wordt uitgesproken. Volgens de rechter is het engagement van de beklaagde bij AA-vergaderingen een toonbeeld van zijn inkeer. Op de avond van de feiten was de ex-agent stevig in de drank gevlogen na een ruzie met zijn zoon. Sindsdien zou hij niet meer gedronken hebben. Hij vergoedde de agenten ook spontaan.

Het parket kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.