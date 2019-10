Wat als Vincent Van Peteghem CD&V-voorzitter wordt? “Ik blijf burgemeester van De Pinte” Anthony Statius

17 oktober 2019

18u16 0 De Pinte Nu Vincent Van Peteghem (38) zich officieel kandidaat gesteld heeft als nationaal partijvoorzitter van CD&V, rijst de vraag in De Pinte: wat als hij verkozen wordt? “Ik blijf sowieso burgemeester in De Pinte, maar mijn ambt als Vlaams parlementslid zou ik wel opgeven”, zegt Van Peteghem.

Zijn naam deed al een tijdje de ronde als kandidaat-voorzitter voor CD&V, maar donderdag maakte de Pintse burgemeester Vincent Van Peteghem bekend dat hij graag de fakkel zou willen overnemen van Wouter Beke. Ook collega-burgemeester van Tienen Katrien Partyka stelt zich kandidaat. Andere gegadigden kunnen nog tot maandag 8 uur hun kandidatuur indienen.

De buit is dus nog niet binnen, maar toch vragen de inwoners van De Pinte zich al af wat er zal gebeuren, mocht hun burgemeester uiteindelijk verkozen worden. Op 1 januari nam Vincent Van Peteghem de burgemeesterssjerp over van Hilde Claeys en met zijn CD&V-ploeg wist hij zich na zes jaar oppositie voeren weer in de meerderheid te nestelen, dit keer samen met N-VA. Met 2.444 voorkeurstemmen is hij de populairste politicus van De Pinte en Zevergem.

Weet wat leeft

“Ik heb een sterk mandaat gekregen van de inwoners van De Pinte en ik zou dit graag behouden. Mocht ik verkozen worden tot partijvoorzitter, dan blijf ik burgemeester”, zegt Vincent Van Peteghem. “Het grote voordeel van de combinatie is dat je actief blijft op het lokale niveau, dat je te midden de mensen staat en dat je weet wat leeft onder de mensen. Ik besef dat dit extra time management zal vragen, ook om dit te combineren met mijn gezin, maar ik heb de volledige steun van mijn vrouw en mijn familie.”

Momenteel zetelt Vincent Van Peteghem ook in het Vlaams parlement, waar hij in 2016 terechtkwam als vervanger van de opvolger van Pieter De Crem. “Mocht ik partijvoorzitter worden, dan zal ik wel mijn zetel in het parlement afstaan”, zegt Van Peteghem. “Drie posten combineren is niet werkbaar en als ik dan moet kiezen, ga ik voluit voor De Pinte. Ik heb een positief signaal gekregen van de kiezer en we zijn nu met onze bestuursploeg bezig met het schrijven van een sterk verhaal voor De Pinte voor de komende zes jaar. Op maandag 21 oktober stellen we ons meerjarenplan voor in het OCP en in dit plan staan duidelijke beleidskeuzes geformuleerd. Mijn ambitie als kandidaat-partijvoorzitter is dezelfde, maar dan op bovenlokaal niveau: met onze partij een duidelijk verhaal brengen en dit met de juiste mensen. Maar zover zijn we nog niet, want op 17 november weten we pas welke kandidaten er als favoriet uit de bus komen, daarna is het nog wachten tot 6 december.”