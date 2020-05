Vrijwilligers helpen alle Pintenaars snel aan een mondmasker Anthony Statius

10 mei 2020

12u55 1 De Pinte Alle inwoners van De Pinte hebben dit weekend een mondmasker in de bus gekregen. “ Een logistiek huzarenstukje, maar dankzij de vrijwilligers ging de verdeling zeer vlot”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V).

Het gemeentebestuur van De Pinte had twee weken geleden zo’n 10.000 mondmaskers besteld bij Think Pink. De maskers werden op tijd geleverd en zaterdag zette een team van bijna 100 vrijwilligers alle zeilen bij om deze tot bij de Pintse inwoners te brengen. De actie werd gecoördineerd door vrijwilligers Erik Van de Velde en Peter Dick.

“We hadden alles goed voorbereid en er stond een geolied team klaar”, klinkt het. “De brieven werden ‘s morgens gevuld met de maskers en twee uur later stonden de verdelers hier al om hun ronde te doen. Binnenkort volgen nog de filters van de federale overheid. We staan in ieder geval klaar om ook die verdeling weer in goede banen te leiden.”

Naast de mondmaskers van Think Pink, maakten vrijwilligers maskers in het Ateljee in Moerkensheide. De voorbije weken zetten meer dan 50 naaisters onder leiding van Manon Desmedt zich in om 2.400 mondmaskers te maken. Deze werden uitgedeeld aan verschillende groepen, zoals onder andere de bewoners van Home Thaleia, de scholen, de centra voor kinderopvang, de middenstanders en de vrijwilligers van De Pinte Helpt. Burgemeester Vincent Van Peteghem reageert bijzonder tevreden. “Wat de afgelopen twee weken is verwezenlijkt, doet ongelofelijk veel deugd. Mensen die tijd vrijmaken om te helpen naaien of mondmaskers uitdelen, het zorgt er voor dat we ons samen door deze crisis slaan.”