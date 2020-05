Vrijwilligers De Pinte Helpt naaien mondmaskers in Moerkensheide Anthony Statius

01 mei 2020

11u27 0 De Pinte In het sportpark van Moerkensheide werd een mondmaskeratelier opgestart door de vrijwilligers van het burgerinitiatief De Pinte Helpt.

In Moerkensheide worden er aan de lopende band mondmaskers gemaakt. De stoffen worden gewassen, geknipt, klaargelegd en tot herbruikbare mondmaskers genaaid.

“Vrijwilligers zijn van 8.30 tot 22 uur welkom in ons Ateljee op Moerkensheide Sportpark”, zegt een van de initiatiefnemers Erik Van de Velde. “Dan wordt de vrijwilliger ter plaatse ingeschreven ofwel kan de vrijwilliger bellen tijdens de normale uren naar het nummer 0467/03.55.72. Er kan ook thuis gestikt worden en dan bezorgt De Pinte Helpt het basismateriaal en de nodige uitleg.”

De Pinte Helpt is een ​​​​​​​burgerinitiatief dat bestaat uit een groep van meer dan 130 vrijwilligers die klaar staan om boodschappen te doen, boeken van de bibliotheek halen, medicatie te halen bij de apotheker, ... voor mensen in quarantaine, kwetsbaren en oudere inwoners. Om alles hulp vlot en veilig te laten verlopen werkt ‘De Pinte Helpt vzw ’ samen met het gemeentebestuur. Voor hulp bij boodschappen of om u op te geven als vrijwilliger kan je steeds terecht op www.depinte-helpt.be of bellen naar 0467/03.55.72.