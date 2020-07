Vlaanderen Feest met Bert Kruismans en Kurt Burgelman Anthony Statius

02 juli 2020

12u42 0 De Pinte In De Pinte viert men op woensdag 8 juli Vlaanderen Feest met Bert Kruismans en muzikale sfeermaker Kurt Burgelman.

Op uitnodiging van de Pintse cultuurraad komen komiek Bert Kruismans en zanger Kurt Burgelman voor de nodige sfeer zorgen tijdens Vlaanderen Feest.

Bert Kruismans stelt op woensdag 8 juli om 19.30 uur de lezing ‘Ons 200-jarig Koninkrijk der Nederlanden, wat nu?’ voor in de cultuurzaal. De lezing is gebaseerd op zijn boek uit 2015 waarin hij zich afvraagt wat er zou gebeurd zijn mochten de hoofdrolspelers in onze geschiedenis, zoals de Belgische koning Leopold II en de Nederlandse koning Willem III, andere keuzes hadden gemaakt. Inschrijven kan per bubbel van maximum 10 personen. Om 21 uur is het dan de beurt aan Kurt Burgelman, die zijn ding zal doen op het grasplein van het OCP. Als soloartiest brengt hij tijdens dit concert eigen muziek en covers in een 6-tal talen in een interactieve show vol humor.

Meer info en inschrijvingen via www.depinte.be.