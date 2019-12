Vlaamse subsidie voor ondersteuning intergemeentelijk lokaal woonbeleid Anthony Statius

19 december 2019

14u03 0 De Pinte Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) maakt 792.000 euro vrij voor de interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde. Dat laat de Pintse schepen van Woonbeleid Kristof Agache (N-VA) weten.

De interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde werd opgericht om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun sociaal woonbeleid, zodat men wonen betaalbaar kan houden. De gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nazareth, Gavere, Merelbeke en Melle stapten mee in het project.

In juni dienden de gemeenten een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid en nu krijgen zij van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) groen licht in de vorm van 792.000 euro aan subsidies.

De Pintse schepen van Wonen Kristof Agache (N-VA) is tevreden: “Door intergemeentelijk samen te werken via de interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde geven we ons lokaal woonbeleid in De Pinte meer slagkracht en een betere omkadering, en dit op een kostenefficiënte manier. Er zijn drie Vlaamse beleidsprioriteiten die wij als gemeente moeten omzetten in lokaal woonbeleid: we moeten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, er moet werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium en we moeten de inwoners goed informeren, adviseren en begeleiden.”