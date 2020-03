Virtuele voorstelling van meerjarenplan Anthony Statius

14 maart 2020

13u01 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte stelt haar meerjarenplan ‘Samen Vooruit!’ voor op virtuele wijze. Vanaf 16 maart krijgt iedere inwoner een brochure in de bus en alle beleidsplannen kan je ook raadplegen via www.team9840.be.

Samen vooruit! Dat is de titel van het meerjarenplan dat eind vorig jaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad van De Pinte. Om het plan hapklaar te maken voor de inwoners werkte de gemeente aan een brochure.

“Meerjarenplannen van lokale besturen zijn, omdat ze aan een aantal specifieke vereisten moeten voldoen, veelal lijvige en zeer technische documenten,” klinkt het. “Dit betekent dat ze weinig toegankelijk zijn voor burgers en daarom hebben we beslist om het meerjarenplan te vertalen in een frisse, overzichtelijke en heldere brochure die iedere inwoner van De Pinte in de week van 16 maart in de bus zal krijgen. We zorgden ook voor een dynamische voorstelling van de beleidsplannen via de gloednieuwe campagnewebsite www.team9840.be. Je scrolt er door alle plannen die we de komende jaren willen realiseren.”