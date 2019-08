Vini Amici heeft vernieuwd bestuur Anthony Statius

26 augustus 2019

15u12 2 De Pinte De Pintse wijnclub Vini Amici gaat haar zevende jaar in met een vernieuwd bestuur. Het team van voorzitter Bart Vanderstraeten bestaat uit wijnmeester Dirk Hoogstoel, ondervoorzitter Philippe Praet, secretaris Lieven Buysse, materiaalmeester Hans Dedecker en penningmeester Eddy Dhondt.

Bij Vini Amici staan er in september naast het zesdelig degustatieprogramma voor de leden ook enkele degustatielessen op het programma. Na het succes van de eerste internationale wijnbeurs is er tijdens Pinksteren 2020 een tweede editie gepland in De Pinte.

Meer info via www.viniamici.be of vini.amici@gmail.com.