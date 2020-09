Vincent Van Peteghem wordt minister van Financiën Anthony Statius

30 september 2020

22u32 6

Vincent Van Peteghem wordt voor CD&V minister van Financiën in de nieuwe federale Vivaldi-regering. Dat is bevestigd aan onze politieke redactie. Vincent zetelde tussen 2016 en 2019 al eens in de Kamer. Van Peteghem maakte na de zware verkiezingsnederlaag van CD&V vorig jaar deel uit van de Twaalf Apostelen, een werkgroep binnen de partij die moest analyseren wat er fout was gegaan. Hij was ook woordvoerder van die werkgroep. Ook hij was kandidaat-voorzitter voor CD&V vorig jaar, maar moest in de eerste ronde al de handdoek gooien na een tegenvallend resultaat.

Zijn functie als minister van Financiën kan hij niet combineren met de burgemeesterssjerp in De Pinte. Wie zijn plaats inneemt als waarnemend burgemeester, is nog niet duidelijk. CD&V-schepenen Lieve Van Lancker, Willem Rombaut en Laure Reyntjens zijn kanshebbers, maar daar is nog niets over beslist. Later meer.