Vincent Van Peteghem (CD&V) met 12.650 voorkeurstemmen verkozen voor het Vlaams Parlement: “Ik blijf burgemeester van De Pinte” Anthony Statius

27 mei 2019

20u21 0 De Pinte Vincent Van Peteghem, de burgemeester van De Pinte, werd voor CD&V verkozen voor het Vlaams Parlement. Met een persoonlijke score van 12.650 voorkeurstemmen haalde hij het derde grootste aantal stemmen voor zijn partij. De andere verkozenen voor CD&V voor het Vlaams Parlement zijn Joke Schauvliege (43.428), Robrecht Bothuyne (14.810) en Maaike De Rudder (8.906).

“Ik ben zeer tevreden met mijn persoonlijke score”, zegt Vincent. “Het is een mooi resultaat na amper 2,5 jaar in het federaal parlement en we gaan daar de komende vijf jaar verder op bouwen in het Vlaams Parlement. Ook de stevige score in De Pinte, waar we de grootste partij zijn op Vlaams niveau met bijna 29% en waar ik een sterke persoonlijke score haal doen mij ongelofelijk veel deugd. CD&V haalde bij de vorige verkiezingen vijf zetels en ik stond op de derde plaats, dus uiteraard hoopte ik dat ik er zou bij zijn, maar door de tegenvallende resultaten was het toch nog even afwachten.”

“Het was een bijzondere campagne, niet alleen omdat ze heel snel volgde op de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook omdat ons dochtertje Florine begin mei werd geboren”, vervolgt Vincent. “Nu de campagne achter de rug is heb ik gelukkig wat meer tijd om samen met mijn vrouw te genieten van haar komst. Het is momenteel nog te vroeg om te zeggen welke Vlaamse dossiers we gaan opvolgen. Maar door mijn opleiding als economist en vanuit mijn mandaat als burgemeester zal er steeds een link zitten naar die domeinen en dossiers. Ik blijf uiteraard burgemeester in De Pinte, want ik ben ervan overtuigd dat beide mandaten elkaar kunnen versterken. Zeker nu ik naar het Vlaams parlement ga, waar de beleidsdomeinen dichter bij het gemeentelijke beleid liggen.”