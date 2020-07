Vijf politieploegen en heli, maar betrapte inbreker kan ontkomen Wouter Spillebeen Ronny De Coster

12 juli 2020

17u27 2 De Pinte De politie van zone Schelde-Leie heeft zondagmiddag een klopjacht gehouden naar een inbreker die in Den Duiver op heterdaad betrapt werd. De verdachte kon ondanks de bijstand van een helikopter ontkomen.

Een bewoner van Den Duiver werd in de gang van zijn huis plots geconfronteerd met een inbreker. De man sloeg zonder buit op de vlucht en de bewoner zette te voet de achtervolging in, maar kon hem niet bijblijven. De bewoner contacteerde de politie, die meteen een klopjacht begon. “Met twee ploegen van onze zone en drie ploegen van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem hebben we de omgeving afgezet”, duidt woordvoerster van politiezone Schelde-Leie Katie Lefever. “We hebben ook bijstand gekregen van een helikopter.”

Het signalement van de verdachte werd ook verspreid via het BIN-netwerk. Er werd gevraagd om uit te kijken naar een witte bestelwagen en een persoon met zwarte kledij, tatoeages en een rugzak. De politie zocht nog tot rond 15.30 uur actief naar de verdachte, maar kon hem uiteindelijk niet vinden. “Hij is ergens een veld in gelopen en we konden hem daar niet meer aantreffen”, aldus de politie. Wie meer informatie heeft over de verdachte, kan de politie contacteren via het noodnummer 101.