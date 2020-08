Vespa-Watch vindt twee nesten van Aziatische hoornaars in De Pinte Anthony Statius

13 augustus 2020

15u12 2 De Pinte De vrijwilligers van Vespa-Watch hebben in De Pinte twee nesten van Aziatische hoornaars gevonden. Met behulp van een nieuwe techniek met lokaas kon men de nesten snel lokaliseren. “Wie er eentje gespot heeft, kan dit blijven melden via onze website”, zegt Karel Schoonvaere van Vespa-Watch.

Vorige maand lanceerden wetenschappers van de Universiteit van Gent en vrijwilligers van Vespa-Watch een nieuwe techniek om nesten van Aziatische hoornaars te lokaliseren. Deze exotische wespensoort - die met een lengte van 3 centimeter dubbel zo groot kan worden als een gewone wesp - is sinds 2017 aan een opmars bezig in Vlaanderen. Op 12 juli werd er eentje gespot in De Pinte en een week later startten Karel Schoonvaere en zijn teamleden met een nieuwe opsporingstechniek, die de Britten ondertussen al een tijdje gebruiken.

Imkermethode

“In de buurt van de plaats waar de hoornaar wordt waargenomen, hangen we een lokmiddel”, zegt Karel Schoonvaere. “Om het nest te zoeken observeren we de vliegrichting en de tijd die de hoornaars erover doen om van het lokaas naar het nest en terug te vliegen. Als een hoornaar 1 minuut wegblijft, dan bevindt het nest zich op 100 meter afstand. Om te weten over welk dier het gaat, moeten we hen een label geven. Dit doen we aan de hand van de imkermethode, waarbij we een gekleurde stip aanbrengen op de hoornaar. Met de hulp van de observaties en foto’s van buurtbewoners, kunnen we gegevens verzamelen en zo maken we de cirkel rond het waarnemingsgebied steeds kleiner.”

Daken

“Op 2 weken tijd hebben we 2 nesten in De Pinte gevonden, namelijk in Minnestede en in de Leliestraat”, vervolgt Schoonvaere. “Beide nesten bevonden zich in daken van woningen. Een nest kan tot zo’n 1.000 hoornaars tellen. De steek van een Aziatische hoornaar is even pijnlijk als die van een gewone wesp, maar ze zullen enkel aanvallen wanneer je te dicht bij hun nest komt. De dieren zijn vooral schadelijk voor onze bijen. Het zijn jagers, die bijen vangen om ze als voedsel aan hun larven te geven. Hierdoor worden onze bijenpopulaties zwakker. Ons onderzoek in De Pinte is afgerond, maar wie een hoornaar gespot heeft, mag dit blijven melden via www.vespawatch.be”