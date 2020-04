Exclusief voor abonnees Verzamelaar vindt nazischat op zolder: “Gelokt door een beschadigd schilderij en naar huis met een kist vol oorlogstrofeeën” Anthony Statius Frank Eeckhout

22 april 2020

13u01 0 De Pinte Vincent Remiens (41), een verwoed verzamelaar van spullen uit beide wereldoorlogen, is op een zolder in Humbeek op een uitzonderlijke vondst gebotst. De Pintenaar trof er een kist vol nazispullen aan, gaande van een unieke drinkfles van een hoge Duitse officier, drinkbekers tot bestek. “Ik heb een sterk vermoeden dat het om trofeeën gaat die werden buitgemaakt op de Duitsers”, zegt Vincent.

Al van kindsbeen af is Vincent Remiens gefascineerd door de wereldoorlogen. “Deze passie heb ik te danken aan mijn grootvader Marcel Flerick”, vertelt Vincent. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij verplicht tewerkgesteld in een koffiebranderij in het concentratiekamp in het Duitse Nürenberg. Hij sprak een aardig woordje Duits en dit kwam goed van pas bij de communicatie tussen de Duitsers en de geallieerden. Daardoor werd hij iets beter behandeld dan de andere gevangenen. In 1944 mocht hij tijdelijk naar Gent om de geboorte van zijn zoon - mijn peter - Etienne mee te maken. Hij wilde echter niet terug naar het werkkamp en de Gestapo is hem moeten komen halen. Deze oorlogsverhalen werden regelmatig opgerakeld toen we met de familie aan tafel zaten. Mijn opa is in 2004 op 92-jarige leeftijd overleden en ik heb enkele relicten uit de oorlog van hem geërfd. Dit heeft mijn verzamelwoede een enorme boost gegeven en sindsdien schuim ik alle militaire beurzen, veilingen en rommelmarkten van het land af op zoek naar documenten en attributen uit de wereldoorlogen.”

Met de collectie van Vincent kan je ondertussen een museum vullen. Van een zeldzaam logboek uit de Eerste Wereldoorlog tot wijnen van Adolf Hitler, Vincent heeft het allemaal in huis of – indien het echt om waardevolle spullen gaat – in een kluis in de bank. Zijn laatste aanwinst kon hij drie maanden geleden per stom toeval op de kop tikken.

“Ik sta iedere maand op een rommelmarkt in de Nekkerhal in Mechelen en ondertussen ben ik gekend in de streek”, zegt Vincent. “Mijn kameraad Rudi Van Lint belde mij om te zeggen dat hij een schilderij van een soldaat had gevonden. Hij was het vergeten meebrengen naar de rommelmarkt en dus ben ik bij hem thuis in Humbeek gaan kijken. Hij was zijn huis aan het verbouwen en hij zei dat ik maar eens op zijn zolder moest gaan snuisteren. Daar heb ik een armband van de verzetsgroep De Witte Brigade gevonden. Helaas zonder naam, maar het zou misschien iemand geweest zijn van de familie Timmermans, die lang in het huis heeft gewoond. Mijn interesse was getriggerd en ik ben verder beginnen zoeken tussen alle rommel, tot ik een kruipruimte ontdekte tussen het dakgebinte en de muur. Een versleten jutezak met daarop het jaartal 1935 rok onmiddellijk mijn aandacht. Ik trok aan de zak en ik hoorde iets rammelen, altijd een goed teken.”

Wat Vincent aantrof in de zak rekent hij tot een van zijn mooiste vondsten ooit. “Naast een prachtig lederen koffertje van Duitse makelij vind ik een kleine nazivlag, portefeuilles en een blinkende verzameling zilverwerk en verzilverde objecten. Er zaten twee drinkflessen bij, waaronder eentje die toebehoorde aan een hoge officier, bestek en gegraveerde drinkbekers, die waarschijnlijk werden gebruikt bij speciale gelegenheden. Verder zaten er ook enkele riemgespen van Duitse soldaten bij, allemaal versierd met de adelaar en het hakenkruis. Aangezien ik ook een armband van De Witte Brigade vond, heb ik een sterk vermoeden dat deze spullen oorlogstrofeeën zijn van een Belgische verzetsstrijder.”

Alles samen gerekend schat Vincent zijn buit op een waarde van zo’n 2.500 euro. “Dit bedrag kan snel oplopen mocht erop geboden worden”, zegt Vincent,” maar ik ben voorlopig niet van plan om deze spullen weg te doen. Mijn droom is om ooit oorlogsmuseum op te richten. Ik beschouw mezelf als een soort tussenpersoon, die aan de hand van unieke vondsten de oorlogsverhalen van zijn grootvader vertelt opdat de toekomstige generatie nooit zou vergeten wat er gebeurd is”, besluit Vincent.

