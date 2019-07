Verkeersveilig De Pinte: slechts twee ongevallen per week, zware incidenten beperkt Sam Ooghe

04 juli 2019

12u15 0 De Pinte Er gebeurden dit jaar in De Pinte gemiddeld twee verkeersongevallen per week. Dat is laag in vergelijking met de cijfers van de naburige gemeenten.

Het aantal verkeersongevallen op het grondgebied van De Pinte blijft stabiel. In de eerste zes maanden van 2019 vielen 52 verkeersongelukken te noteren. Vorig jaar waren dat er 51. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de politie deze week verspreidde.

De Pinte scoort met de verkeerscijfers uitstekend in vergelijking met de andere gemeenten van de politiezone Schelde-Leie (Nazareth, Sint-Martens-Latem, Gavere), waar significant meer ongelukken gebeuren. In Nazareth, een gemeente met een gelijkaardig inwonersaantal, gebeuren zelfs dubbel zo veel ongevallen. Ook wat incidenten met gewonden betreft, scoort De Pinte opvallend goed. Er vielen in 2019 tot nu toe slechts vijf ongevallen met gewonden te noteren. In de andere gemeenten gebeurde dat tot zes keer meer.