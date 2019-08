Vanaf maandag meer hinder op N60 Anthony Statius

11 augustus 2019

18u27 2 De Pinte Er wordt vanaf maandag 12 augustus meer verkeershinder verwacht op de N60 in De Pinte. De werf wisselt van kant en vanaf die dag worden er werken uitgevoerd op de rijrichting Oudenaarde.

Alle verkeer wordt via één rijstrook in elke richting geleid op de rijrichting Gent. Het verkeer zal in beide richtingen over de gedeeltelijk aangelegde rotonde rijden. De omleiding voor de fietsers blijft dezelfde: fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C).

Gedurende de werken blijven de afritten van de E17 vanuit Antwerpen naar de N60 richting Oudenaarde en Gent dicht. Richting Oudenaarde rijdt het verkeer om via het op- en afrittencomplex Deinze ofwel kan men afrijden en verder rijden via de N35 en de N60. Richting Gent rijdt het verkeer via de R4 en verder via de N60. De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk is dicht. Het verkeer rijdt om via de N60, naar de N35 tot aan het complex Deinze. De opritten van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Antwerpen en Kortrijk zijn dicht. Richting Antwerpen maakt het verkeer gebruik van de nieuwe afrit en keert aan de rotonde Begonia. Richting Kortrijk rijdt het verkeer om via de N60, naar de N35 tot aan het complex Deinze.