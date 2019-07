Urban Trail brengt 1.000 euro op voor Kom op tegen Kanker Anthony Statius

01 juli 2019

11u27 0 De Pinte De Oxygen Urban Trail heeft 1.000 euro opgebracht voor het goede doel. De opbrengst van het loopevenement gaat naar het MJR Team uit De Pinte, dat opnieuw deelneemt aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

In opdracht van Cafeest vond op zaterdag 8 juni de Oxygen Urban Trail plaats in De Pinte. De tweede editie van dit loop- en wandelevenement lokte 224 deelnemers en dit bracht 1.000 euro in het laatje. Dit bedrag gaat naar het MRJ Team van Pintenaar Erik Van de Velde, dat opnieuw met elf ploegen zal deelnemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. “Dit is de eerste van vele acties die we organiseren om aan de nodige fondsen te geraken voor onze deelname. Onze volgende actie is het leveren van ontbijtpakketten", zegt Erik Van de Velde.

De cheque van 1.000 euro werd in de Oxygen Fitness in Eke overhandigd aan Tycho Verbelen, regioverantwoordelijke van Kom op tegen Kanker.