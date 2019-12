Tweede editie Winterdorp aan kasteel Viteux Anthony Statius

20 december 2019

11u00 0 De Pinte Voor een gezellige kerstsfeer moet je dit weekend aan Kasteel Viteux in De Pinte zijn. Bernard Wailly en Barbara Stevens organiseren er samen met Nico De Cock en Sarah Debaets de tweede editie van Winterdorp.

Na een geslaagde eerste editie met zo’n 1.200 bezoekers is de vzw Winterdorp klaar voor een tweede editie van haar drie dagen durend kerstevenement. Het Winterdorp De Pinte vindt plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december in de voortuin van Kasteel Viteux.

“Er staan acht chalets en er is een ruime tent waar je kan schuilen tegen de kou en de regen”, zegt Bernard. “De standhouders zijn Itality met pizza, pannenkoeken en chocomelk, Lions Gent Scaldis met hotdogs, soep en olijfolie, Paté to the People met boterhammen met paté, Leefschool De Boomhut met croques en mocktails, Crochet Sisters Isa-Tina met cadeaus, een fotostand waar leuke prijzen te winnen zijn, Home Thaleia met kaarsen, zeep en juwelen en ten slotte onze Berbar, waar je een drankje kan krijgen.”

Iedere avond is er ook entertainment voorzien. Vrijdag komt Martine om 20 uur kerstliedjes zingen en zaterdag is er een optreden van Kurt Burgelman om 19 uur. Die dag is er ook een yoga-initiatie, een vertelmoment voor kleuters en de middernachtmarathon van Home Thaleia. Op zondag komt de huifkar Hoefslag en er is een optreden van Dancereaction. “De opbrengst gaat naar Home Thaleia, het wooncomplex voor personen met een beperking.”

De toegang is gratis. Meer info via de Facebookpagina vzw Winterdorp.