Treinverkeer herneemt tussen Gent en Deinze na persoonsongeval in De Pinte Didier Verbaere

06 oktober 2019

14u40 42 De Pinte Het treinverkeer tussen Gent Sint-Pieters en Deinze is opnieuw hersteld na een persoonsongeval in De Pinte. De NMBS legde deze namiddag vervangbussen in.

Omstreeks 13 uur belandde een persoon onder de trein op de spoorlijn tussen Gent Sint-Pieters en Kortrijk op 200 meter van het station van De Pinte. Een honderdtal reizigers werd geëvacueerd en het spoorverkeer tussen Gent en Deinze werd onderbroken in beide. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad. Om 16 uur was de situatie hersteld maar mogelijke vertragingen of afschaffingen zijn nog niet uit te sluiten op het traject.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.