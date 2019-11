Toscana IJs breidt uit tot Italiaans eethuis: “Dagelijks verse pizza en pasta” Anthony Statius

14u59 0 De Pinte Suat Gedik en Mieke Dutré breiden hun ijssalon Toscana IJs in hartje De Pinte uit tot een Italiaans eethuis. Onder de naam Itality kan je er nu ook genieten van pizza’s uit de steenoven en verse pasta’s.

Een dik jaar geleden startten Suat Gedik hun ijssalon Toscana IJs in de Pintestraat, in het vroegere pand van decoratiezaak Lily en Marcel. Maar de Italiaanse keuken heeft zoveel meer te bieden dan enkelroomijs en dus werd de zaak uitgebreid tot een eethuis.

“Ik kreeg vaak de vraag van klanten of we geen spaghetti of andere pasta serveren”, zegt Suat. “Om aan de vraag tegemoet te komen, hebben we onze menukaart aanzienlijk uitgebreid. Naast ijsjes en gebak, kan je bij ons nu ook pizza uit de steenoven, huisgemaakte pasta’s, panini’s en kindergerechten krijgen. Ook de wijnkaart werd uitgebreid. Koken is altijd mijn passie geweest en ik heb vijftien jaar geleden een diploma als kok en hotel manager behaald. Voor alle gerechten gebruik ik eigen recepten. Om verwarring te voorkomen hebben we de naam veranderd naar Itality, waar Toscana IJs nu deel van uitmaakt. We hebben ook een kaart met afhaalgerechten en vanaf december leveren we ook aan huis.”

Het eethuis van Suat en Mieke is doorlopend open van 12 tot 21.30 uur, behalve op maandag. Meer info via www.itality.be.