Teater 2000 speelt ‘Assepoester voor pubers en volwassenen’ Anthony Statius

07 november 2019

18u27 0 De Pinte Het Pintse toneelgezelschap Teater 2000 speelt de komende twee weekends de voorstelling De Wraak van Gespleten Marionetten in OC Polderbos in De Pinte.

In de voorstelling De Wraak van Gespleten Marionetten van Herman Van Den Bulcke mag men zich verwachten aan het bekende sprookje Assepoester, maar dan voor pubers en volwassenen.

De poppenspelers spelen hun zoveelste voorstelling van het sprookje Assepoester en tot en met het applaus na de voorstelling verloopt alles normaal. Maar dan kruipen de spelers letterlijk en figuurlijk in de huid van hun poppen, die mens worden van vlees en bloed. De poppenspelers verliezen de controle over hun poppen en komen in conflict met de mensgeworden poppen met alle nare gevolgen van dien.

De cast bestaat uit Filip Bauwens, Dominique Cardon, Kyara De Pauw, Ute Naessens, Leonie Seye, Merel Vanacker en Saskia Vanlierde. Er zijn voorstelling op 8, 9, 15 en 16 november om 20 uur en op 10 november om 15 uur.

Meer info en tickets via www.teater2000.be.