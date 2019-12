Shoppen in De Pinte kan nu ook met de 9840-bon Anthony Statius

08u16 5 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte en de raad Lokale Economie en Middenstand hebben een geschenkbon voor de lokale handelaars gelanceerd. “Via de 9840-bon willen we een extra stimulans geven aan onze lokale middenstand”, zegt Wouter De Clercq, voorzitter van de LEM-raad.

Het idee van een geschenkbon leeft al vele jaren in De Pinte en vorig weekend werd de 9840-bon voorgesteld door de LEM-raad en het gemeentebestuur.

“Het succes van geschenkbonnen in andere gemeenten heeft er het lokaal bestuur toe aangezet om ook in De Pinte op de kar te springen”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V). “Het gemeentebestuur zal de lancering van deze bon mee ondersteunen door voor haar geschenken vanaf nu de 9840-bon cadeau te geven.”

Voorzitter Wouter De Clercq vult aan: “Al meer dan 25 handelaars willen mee instappen in het systeem. Deelname voor de handelaars is volledig gratis, op voorwaarde dat men de 9840-bon als betaalmiddel aanvaardt. Inwoners zullen de bon kunnen aankopen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis en bij enkele verkooppunten.”