Scholentour Rode Neuzen Dag bezoekt Erasmus De Pinte Anthony Statius

20 november 2019

18u15 4 De Pinte De scholentour van Rode Neuzen Dag is woensdagvoormiddag gepasseerd in Erasmus De Pinte. Zevenhonderd leerlingen luisterden naar aangrijpende getuigenissen . Zaterdag organiseert de school een kaas- en wijn avond voor hun eigen Rode Neuzen Dag-project.

Alle leerlingen van Erasmus De Pinte kregen woensdagochtend een presentatie in het kader van Rode Neuzen Dag. Onder leiding van Katja Schipperheijn werden er aangrijpende getuigenissen gegeven over thema’s als pesten, verlies en het gevoel er niet bij te horen.

Maar de leerlingen zullen ook zelf actie ondernemen voor Rode Neuzen Dag. “Op zaterdag 23 november organiseren we een kaas- en wijnavond op school”, zegt Lieselotte Meersschaert van Erasmus De Pinte. Deze zal muzikaal opgeluisterd worden door enkele leerlingen. Daarnaast hebben onze leerlingen ook heel wat randactiviteiten georganiseerd zoals het verkopen van cuberdons. De opbrengst gaat integraal naar ons eigen Rode Neuzen-project. Volgend jaar starten we met de werken aan onze nieuwbouw en daarin willen we een stille ruimte voorzien, waar leerlingen even tot rust kunnen komen. Er is nog niets concreet beslist, maar dit idee speelt wel al in ons achterhoofd. Uiteindelijk moet het project vanuit de leerlingen zelf komen.”

Wie zich nog wil inschrijven voor de kaas- en wijnavond, kan dit nog doen via www.erasmusdepinte.be.