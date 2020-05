Rioleringswerken in Zevenster gestart Anthony Statius

19 mei 2020

12u08 0 De Pinte In Zevenster in De Pinte zijn er deze week rioleringswerken gestart. De werken worden opgedeeld in drie fasen.

In het voorjaar van 2020 wordt er een gescheiden riolering aangelegd in de Zevenster. Hierbij wordt het water van de betrokken woningen afgekoppeld van de regenwaterrioleringen, die nu in de grachten van het Parkbos lozen. De nieuwe rioleringen worden respectievelijk via de riolering in Mieregoed en de grachten van het Parkbos afgevoerd.

Maandag is men gestart met de eerste fase. In deze fase wordt de riolering en fundering in de Zevenster aangelegd. De huisaansluitingen worden geplaatst en na het gieten van de boordstenen wordt de onderlaag asfalt geplaatst. Deze fase duurt tot aan het bouwverlof. Tijdens de eerste fase is er geen verkeer mogelijk in de Zevenster.

Meer informatie via grondzaken@depinte.be of 09/280.80.26.