Rendez-vouspunt voor hulpdiensten aan Moerkensheide Anthony Statius

25 juli 2020

17u23 0 De Pinte Aan het Sportpark Moerkensheide en aan de rotonde in de Nieuwstraat in De Pinte staan RVP-borden. RVP staat voor rendez-vouspunt. De borden moeten de hulpdiensten helpen om de locatie gemakkelijker te vinden.

Schepen van Sport Kristof Agache (N-VA) benadrukt het belang van de RVP-borden, die onlangs door de gemeentediensten werden geplaatst. “Het Sportpark Moerkensheide is een belangrijke locatie waar veel mensen samen komen. In het verleden was er reeds een voorval waarbij de hulpdiensten moeilijkheden ondervonden bij het vinden van de exacte locatie. Hierdoor kan kostbare tijd verloren gaan en dit willen we vermijden. Bij een oproep waarbij het noodzakelijk is dat de hulpdiensten ter plaatste komen aan het Sportpark Moerkensheide volstaat het dan om de code op het bord (OVL 110301) te vermelden. Op basis hiervan kan de noodcentrale de hulpdiensten naar de exacte locatie sturen.”