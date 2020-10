Rechtstreekse trein van De Pinte naar Antwerpen tijdens vakanties Anthony Statius

09 oktober 2020

Voor pendelaars die de trein nemen vanuit het station van De Pinte is er goed nieuws. Er komt vanaf 14 december een rechtstreekse IC-verbinding naar Antwerpen, die ook in de schoolvakanties rijdt. Verder zal er vanaf december ook later op de avond rechtstreeks naar en van Brussel gespoord kunnen worden. In het weekend wordt er een extra trein naar Oudenaarde ingelegd.

De nieuwe dienstregeling kan je nu al raadplegen op de routeplanner via de app of via de website van NMBS.